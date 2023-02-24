Deprem bölgesinde önemli açıklamalar... Bakan Soylu, ''Kararımız net ve kesin'' diyerek duyurdu: Yasak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malatya Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Hasarlı tüm binalardan kaçınılması gerekmektedir. Kararımız net ve kesindir. Bu binalara girilmesi yasaktır.

Kiracılara ilk kez bir deprem taşınma parası dışında, kira desteği ve kira yardımı yapılacak.

Hiç kimseyi dışarıda bırakmayacak adımlar atıyoruz.

Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları şöyle:

Demografik ve kültürel yapıyı değerlendirerek çalışıyoruz.

Yeni Malatya'yı hep birlikte inşa edeceğiz.

Deprem bölgesinde 1 milyon 316 bin bina incelendi.

Kalıcı konutları 1 yılda etap etap teslim edeceğiz.

Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut projesini yürütüyoruz.

Deprem bölgemizi ihya ve inşa sürecinde 73 bin 972 köy evi yapacağız. Güvenli, sağlıklı, yöreye uygun evlerimizi ahırı, bahçesi, özgün mimarisi ile inşa edeceğiz.

Esnafımız için de geçici iş yerleri kurmak için çalışıyoruz.