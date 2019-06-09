Bakan Soylu, Kartal’daki Bayburtlularla biraraya geldi

Dernek binası önünde Bayburtluların sevgi seliyle karşılanan Bakan Soylu, halka hitap etti.

Bakan Soylu, “İç güvenlik harekatında, 1,5 ayda sadece, 100 teröristi ölü ele geçirdik. Yaklaşık 460'ın üzerinde sağ salim aldıklarımız var, dışarıdan da teslim olanlar dahil olmak üzere. 12 bin ila 15 bin terörist vardı bu dağlarda. Şu anda 600 tane kaldı." dedi.

23 Haziran seçimlerinde Cumhur ittifakının adayı Binali Yıldırım’a destek isteyen Bakan Soylu, “Şimdi bir taraftan FETÖ, Gezi olaylarının paydaşı olarak devam ediyor. 23 Haziran'daki şu meseleyi bir vesileyle ters yüz edebilmek için. İngilizler'in BBC Türkçe'si onların lehlerinde yayınlara devam ediyor. Gezicilerin aynı iş birliğinin 23 Haziran'da ortaya çıkması konusunda sabahta akşama kadar mücadele ediyorlar. 23 Haziran'ı ideolojik kamplaşma haline getirecekler. Allah muhafaza eğer bunlar kazanırlarsa, yapacakları iş çok açık ve nettir. Yani devletin valisine 'it' diyen adam, devletin polisine hakaret eden adam... Sen daha düne kadar herkesi kucaklıyordun, gülümsemeler ortaya koyuyordun. 'Ben bundan sonra antrikot yemeyeceğim, musakka yiyeceğim.' diyordun. Ne oldu sana da Koç'un uçaklarıyla beraber sağa sola gidip, VIP'lerden geçme hastalığına ve saltanatına kapıldın. Şimdi neredesin, 2 gündür kayıpsın? Acaba seni Koç'un uçağı başka bir yere götürmüş olabilir mi? Bir kadın vardı, neydi ismi? Canan Kaftancıoğlu. Kadının bir tek meselesi var, bizim inançlarımıza hakaret etmek. Bana diyor ki 'Ben senin geçmişinin ne olduğunu biliyorum.' Benim bir şeyim olsa ne Avrupa'ya, ne Amerika'ya kafa tutabilirim."

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın yaptıklarının ortada olduğunu belirten Soylu, Yıldırım'ın daha da iyisini yapacağına inandığının altını çizdi.

Yıldırım'ın 17 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı olduğunu anlatan Soylu, "Bu kadar saldırı yaptılar. Vefasından, kadirşinaslığından, dostluğundan bir tek geri adım atmadı. Ben ona bakarım. Bu kadar üstüne geldiler. 'Kem küm' demedi. Hem kendi değerini hem de sadakatin, yol arkadaşlığının, memlekete hizmetkarlığın ne olduğunu ortaya koyan bir anlayış getirdi." dedi.