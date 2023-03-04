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Bakan Soylu: Konu hassasiyetle takip edilmektedir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem bölgelerinde su ihtiyacı olduğuna dair yapılan haberlere yönelik, “Yalan üreten hesaplarla ilgili gerekli suç duyuruları yapılmakta ve Emniyet Siber Daire Başkanlığımız tarafından konu hassasiyetle takip edilmektedir” dedi.

IHA4 Mart 2023 Cumartesi 16:26 - Güncelleme:
Bakan Soylu: Konu hassasiyetle takip edilmektedir
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, deprem bölgelerinde su ihtiyacını olduğu haberlerin asılsız olduğunu vurgulayarak, spekülasyonlara karşı da konunun Emniyet Siber Daire Başkanlığı tarafından takip edileceğini belirtti.

Bakan Soylu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Hatay'dayız. Dün akşamdan itibaren organize bir şekilde malum sosyal medya kullanıcıları, 'su ihtiyacı var' diyerek, spekülasyon yapıyor.

İlk günden itibaren stoklarımızda su bulunuyor ve her geçen gün artıyor. Depremzedelerimize de sürekli dağıtıyoruz.

Buna rağmen deprem bölgesini "unutmadık" demek için yalan üreten hesaplarla ilgili gerekli suç duyuruları yapılmakta ve Emniyet Siber Daire Başkanlığımız tarafından konu hassasiyetle takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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