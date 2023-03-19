İSTANBUL 10°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Mart 2023 Pazar / 27 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,0265
  • EURO
    20,2788
  • ALTIN
    1216.37
  • BIST100
    5136.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Soylu mağdur vatandaşlara ilk ödemenin gerçekleştirildiğini açıkladı
Güncel

Bakan Soylu mağdur vatandaşlara ilk ödemenin gerçekleştirildiğini açıkladı

Şanlıurfa'da selin etkili olduğu bölgede inceleme yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, mağdur olan vatandaşlara ilk ödemelerin gerçekleştirildiğini açıklayarak, eşyalar için de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla birlikte çalışmaların başlatılacağını belirtti.

IHA19 Mart 2023 Pazar 14:33 - Güncelleme:
Bakan Soylu mağdur vatandaşlara ilk ödemenin gerçekleştirildiğini açıkladı
ABONE OL

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şanlıurfa'da selden etkilenen vatandaşları ziyaret etti. Selin bastığı sokakları gezip evlerin son durumunu kontrol eden Bakan Soylu, vatandaşlarla da yakından ilgilendi. Dün gece yaşanan sağanak yağışta alınan önlemler sonucu herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını söyleyen Soylu, "Burada, belediyelerimiz, ilgili kamu birimlerimiz, jandarmamız, askerimiz, polisimiz burada el birliğiyle, iş makinelerimiz, Allah razı olsun herkes büyük bir mücadele ortaya koyuyor. Vatandaşımızı yalnız bırakmadık. Ödemelerin ilkini evlere yaptık. Daha sonra eşyaları da Cumhurbaşkanımızın talimatı çerçevesinde gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Gazetecinin, "Deprem bölgesinde çadır kent ve konteyner kent vardı, burası için düşünülüyor mu" sorusuna ise Bakan Soylu, "Değerlendiriyoruz" cevabını verdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.