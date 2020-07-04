Bakan Soylu: Mardin'de kimyasal patlayıcı ve patlayıcı düzenekleri ele geçirildi

<p> Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Mardin Derik kırsalında, büyükşehirlerimize gönderilmek üzere hazırlanmış kimyasal patlayıcı ve patlayıcı düzenekleri ele geçirildi. Kahraman jandarmamıza teşekkür' ifadelerini kullandı.</p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2020/07/04/f185a0211083fd0432af872112b4baf0.jpg'/><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2020/07/04/392bfbe30f3cd419b7c1c59124f4ccb9.jpg'/><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2020/07/04/7cace82dbdaf211166c660d2d7f52b63.jpg'/>