Bakan Soylu: Mardin'de kimyasal patlayıcı ve patlayıcı düzenekleri ele geçirildi

DHA 04 Temmuz 2020 Cumartesi 16:52 - Güncelleme: 04 Temmuz 2020 Cumartesi 16:56

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Mardin Derik kırsalında, büyükşehirlerimize gönderilmek üzere hazırlanmış kimyasal patlayıcı ve patlayıcı düzenekleri ele geçirildi. Kahraman jandarmamıza teşekkür" ifadelerini kullandı.