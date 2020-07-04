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Bakan Soylu: Mardin'de kimyasal patlayıcı ve patlayıcı düzenekleri ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Mardin Derik kırsalında, büyükşehirlerimize gönderilmek üzere hazırlanmış kimyasal patlayıcı ve patlayıcı düzenekleri ele geçirildi.

DHA04 Temmuz 2020 Cumartesi 16:52 - Güncelleme: 04 Temmuz 2020 Cumartesi 16:56
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Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Mardin Derik kırsalında, büyükşehirlerimize gönderilmek üzere hazırlanmış kimyasal patlayıcı ve patlayıcı düzenekleri ele geçirildi. Kahraman jandarmamıza teşekkür" ifadelerini kullandı.

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