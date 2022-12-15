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Bakan Soylu: (Mersin'de Kökünü Kurutma Operasyonu) 137 şüpheliden 131'i gözaltına alındı

Mersin'de gerçekleştirilen Kökünü Kurutma Operasyonu'na ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Yaklaşık 137 hedefimiz vardı bugün ve 131'i sabah 05.15'te başlayan operasyon çerçevesinde gözaltına alınmıştır.' diye konuştu.

15 Aralık 2022 Perşembe 07:58 - Güncelleme:
Bakan Soylu: (Mersin'de Kökünü Kurutma Operasyonu) 137 şüpheliden 131'i gözaltına alındı
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin'deki Kökünü Kurutma Operasyonu'nun detaylarını açıkladı. Bakan Soylu, "Yaklaşık 137 hedefimiz vardı bugün ve 131'i sabah 05.15'te başlayan operasyon çerçevesinde gözaltına alınmıştır" dedi.

Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle:

Yaklaşık 137 hedefimiz vardı bugün ve 131'i sabah 05.15'te başlayan operasyon çerçevesinde gözaltına alınmıştır. 1960 polis arkadaşımız bu operasyona katıldı. Başarılı bir operasyon gerçekleşti. 131 şüphelinin yakalanıp gözaltına alınması vesilesiyle ekiplerimizi, koordinasyonu sağlayan Mersin Cumhuriyet Başsavcısına teşekkür ediyoruz. Bu mücadele aralıksız devam etmektedir. Türkiye'nin birçok yerine narko alan projesi uyguluyoruz.

Bizim bu konuda ivmemiz inişe geçmektedir. Vatandaşımız evinde rahat uyurken arkadaşlarımızla Türkiye'nin her tarafında bu operasyonları yaparak onların çocuklarını bu illetten kurtarmak için mücadeleyi yapıyoruz. 120 bin metruk bina tespit ettik, bunların 89 binini yıktık. 17 binini ise rehabilite ettik. Yaklaşık 15 bin civarında bina kaldı. Metruk binalarda uyuşturucunun kullanım oranı yüzde 20'ler civarına düştü. Milletimizle el birliği içinde bunu sağlayacağız ve başaracağız. Bu Mersin'deki ikinci Kökünü Kurutma Operasyonu.

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