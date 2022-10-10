Bakan Soylu: Milletlerarası iş birliğini en yüksek noktada tutabilecek en önemli meselelerden biri afet yönetimi

Birleşmiş Milletler Uluslararası Arama ve Kurtarma Danışma Grubu'nun (INSARAG), Afrika, Avrupa ve Orta Doğu Bölgesi (AEME) Deprem Müdahale Simülasyon Tatbikatı'nın başlaması nedeniyle Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) tören düzenlendi.

Törende konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uluslararası tatbikat ile yapılacak çalışmaların, daha güvenli bir dünya ve daha başarılı afet yönetimi için ilham kaynağı olmasını diledi.

Soylu, bugün dünyada her türlü afete müdahale edecek teknolojik alet ve ekipmanın bulunduğunu belirterek, "Ama eğer kalplerde ilham yoksa dünyanın başka yerindeki insanlara yardım etme sorumluluğunu yüreğimizde, gönlümüzde hissedemiyorsak, bir kapasiteyi Almanya'dan Afrika'nın bir köyüne götürmek maalesef mümkün olmuyor. Ne mutlu, buradaki insanlar bu ilhama sahip ve bu yüzden bir aradayız. Beklentimiz ise bu ilhamı, bu güzel insanlar aracılığıyla dünyaya taşıyabilmektir." diye konuştu.

Türkiye'nin, dünyanın neresinde olursa olsun yaşanan afetlere en kısa sürede yardım elini uzattığını anlatan Soylu, sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a 15 uçak, 13 iyilik treni gönderen Türkiye'nin şimdi de gemi seferi hazırladığını belirtti.

Afet anında uluslararası iş birliğinin kendiliğinden geliştiğine işaret eden Bakan Soylu, "Afet yönetimi iyilik ve iş birliği potansiyeli olan bir alan. Biz buradaki ilhamı, birlikteliği, dünyadaki diğer sorun olan alanlara genişletebilirsek, kim bilir 21. yüzyılı, güvenlik yüzyılı olarak değil, iyilik yüzyılı olarak yeniden isimlendirebiliriz." dedi.

Afet riski yüksek olmasına rağmen Türkiye'de eskiden afet anına müdahaleye odaklı ve birbirlerinden ayrı birimlerden oluşan bir kurtarma sistemi bulunduğunu anlatan Soylu, 2009'da AFAD Başkanlığı'nın kurulmasıyla afet yönetiminin, afet öncesi hazırlık, afet anı ve afet sonrası iyileştirme olmak üzere 3 başlıkta yeniden konumlandırıldığını aktardı.

Süleyman Soylu, her üç başlık için stratejik planlar oluşturulduğunu, AFAD Başkanlığı'nın, afet yönetiminin çatı kuruluşu olarak belirlendiğini hatırlattı.

AFAD'ın genç bir kurum olmasına rağmen kısa sürede önemli mesafe katettiğini vurgulayan Soylu, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Her yıl bir tema belirlediklerini ve faaliyetleri ona göre yaptıklarını aktaran Soylu, geçen yıl 56 milyon kişiye afet farkındalık eğitimi ile ulaştıklarını bildirdi.

AFAD afet mobil uygulamasını da anlatan Soylu, uygulama ile afet anında tek tuşla yer ve konum bildirildiğini, acil çağrı atılabildiğini, afetzedelerin acil durum toplanma yerlerine yönlendirebildiğini kaydetti.

Saha ve masa tatbikatlarının katkısının önemli olduğunu ancak en büyük tecrübeyi sahada, yaşanan felaketlerden edindiklerini söyleyen Bakan Soylu, elde ettikleri tecrübelerle kapasitelerini sürekli yükselterek, çok önemli adımlar attıklarını belirtti.

Süleyman Soylu, Manavgat ve Muğla'da geçen yıl meydana gelen yangınlarda, bu konuda da kapasitelerini arttırmaları gerektiğini gördüklerini dile getirdi. Soylu, jandarma helikopterlerini, gece yangın söndürme kabiliyetine kavuşturduklarını aktardı.

Dünyada haksız rekabetin olduğunu ve yakıcı meselelere karşı sırtını dönenlerin bulunduğunu ifade eden Soylu, "Milletlerarası iş birliğini en yüksek noktada tutabilecek en önemli meselelerden biri afet yönetimidir. Barışı, kardeşliği ortaya çıkarabilecek en iyi meselelerden bir tanesi afet yönetimidir." diye konuştu.

Afetleri araştıran bir merkezin verilerine göre, 2001-2021 yılları arasında dünyada ortalama 351 ciddi afet gerçekleştiğini söyleyen Soylu, bunların yüzde 8'inin deprem olduğunu bildirdi. Bakan Süleyman Soylu, bu afetlerde yaşanan can kaybının yüzde 62'sinin depremlerden kaynaklandığını kaydetti.

Açılış programına, Afetlere Müdahale Genel Müdür Vekili İsmail Palakoğlu, AFAD Başkanı Yunus Sezer ve diğer temsilciler katıldı. Soylu, konuşmaların ardından, tatbikata katılan ülke temsilcileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

3 gün sürecek tatbikatta, saha ve masa başı uygulamaları eş zamanlı yürütülecek.