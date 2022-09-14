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Bakan Soylu: O görüntüleri gördüğümüzde bütün kimyamız alt üst oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Lübnan'dan İtalya'ya geçmek isterken Yunanistan'ın müdahalesi sonucu hayatını kaybeden göçmen çocuklara ilişkin, 'O görüntüleri gördüğümüzde hakikatten bütün kimyamız alt üst oldu. Allah, insanlık vicdanı nasip etsin' dedi.

IHA14 Eylül 2022 Çarşamba 15:34 - Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör saldırısında görevi başında şehit edilen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün dün vefat eden babası Asım Safitürk'ün Sakarya'daki cenazesine katıldı. Bakan Soylu, cenazenin ardından, Lübnan'dan İtalya'ya geçmek isteyen düzensiz göçmen grubuna Yunanistan'ın müdahalesi sonucunda hayatını kaybeden Asım (9 aylık) ve Abdulvahap (4) isimli çocuklara ilişkin açıklamada bulundu. Soylu, "Asım Hocamızın cenazesindeyiz. Allah rahmet eylesin. Allah cennetiyle müşerref eylesin. Dün akşamdan o görüntüleri gördüğümüzde sabah itibariyle hakikaten bütün kimyamız alt üst oldu. Allah, insanlık vicdanı nasip etsin" dedi.

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