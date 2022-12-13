Bakan Soylu operasyonu canlı yayında duyurdu: 136 şüpheliden 101'i gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Antalya'da açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu, sanal bahis ve sanal kumar operasyonunda haklarında gözaltı kararı verilen 136 kişiden 101'inin yakalandığını açıkladı.

Halil Falyalı cinayeti sonrasında bir takım verilere ulaştık. Malta ve Kıbrıs hareketliliğini görüntüledik. Nisan ayından itibaren teknik takipteyiz. Ardından atılan adımlarla operasyonlar başlattık. Bu bahse konu organizasyonda, 15 bahis sitelerinin bulunduğu kurulan siteler büyütülmeye çalışıldığı, oyuncu sayılarının artırıldığı görülmüştür.

Halil Falyalı'nın yakınları da dahil toplam 136 kişi organizatör olarak tespit edilmiştir. Şu ana kadar 808 milyon paralarına el konuldu. Bugün yaptığımız operasyonla birlikte 101 kişi gözaltına alındı.

Vatandaşlarımızı bu tuzağa düşürdükleri kötücül durum, operasyonlarla akamete uğrayacaktır.

Bu operasyon çevresinde dahil olan ülkelerde atılan adımlar dahil olmak üzere hepsi tespit edildi. 19 ilde gerçekleştirildi. Siber suçlar en başarılı şubelerimizdendir.