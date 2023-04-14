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Bakan Soylu operasyonu duyurdu: 131 şüpheli gözaltına alındı

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünde “Kökünü Kurutma Operasyonu”na ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Toplam bu sabah itibariyle gerçekleştirdiğimiz ve suç örgütü yöneticisinin kırmızı bültenle aranırken İtalya'da yakalandığı örgüte yönelik 161 şüpheliden 131 şüpheli gözaltına alınmıştır.' dedi.

14 Nisan 2023 Cuma 08:38 - Güncelleme:
Bakan Soylu operasyonu duyurdu: 131 şüpheli gözaltına alındı
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünde "Kökünü Kurutma Operasyonu"na ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle:

50'inci Kökünü Kurutma Operasyonu nedeniyle çok kıymetli kahraman arkadaşlarımıza, yine Emniyet Narkotik Başkanlığımıza huzurunuzda milletimiz adına teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Son 1 haftada Diyarbakır'da çok önemli yakalamalar gerçekleşmiştir. Burada atılan çok önemli adımlar olmuştur.

Bugünün ikinci büyük operasyonu ise İstanbul'da gerçekleşmiştir. Toplam bu sabah itibariyle gerçekleştirdiğimiz ve suç örgütü yöneticisinin kırmızı bültenle aranırken İtalya'da yakalandığı örgüte yönelik 161 şüpheliden 131 şüpheli gözaltına alınmıştır. 2 kademede bu operasyon gerçekleşmiştir. 7 kalaşnikof, 6 tüfek ve buna yönelik birçok suikast ve aynı zamanda suç aleti ele geçirilmiştir. Detaylı açıklamayı İstanbul Emniyet Müdürlüğü gerçekleştirecektir.

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