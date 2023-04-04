Bakan Soylu gelişmeyi ''Organize suç örgütlerine göz açtırmıyoruz'' diyerek duyurdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabından şöyle yazdı:
Organize suç örgütlerine göz açtırmıyoruz.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "Sarılar" suç örgütüne yönelik Adana Merkezli 5 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 102 şüpheli gözaltına alındı.
Adana Emniyetimize, Kahraman Polislerimize tebrikler
Organize suç örgütlerine göz açtırmıyoruz❗— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) April 4, 2023
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "Sarılar" suç örgütüne yönelik Adana Merkezli 5 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 102 şüpheli gözaltına alındı.
Adana Emniyetimize, Kahraman Polislerimize tebrikler ��