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Bakan Soylu gelişmeyi ''Organize suç örgütlerine göz açtırmıyoruz'' diyerek duyurdu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 'Sarılar' suç örgütüne yönelik Adana Merkezli 5 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 102 şüpheli gözaltına alındı.' açıklamasında bulundu.

4 Nisan 2023 Salı 09:45 - Güncelleme:
Bakan Soylu gelişmeyi ''Organize suç örgütlerine göz açtırmıyoruz'' diyerek duyurdu
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabından şöyle yazdı:

Organize suç örgütlerine göz açtırmıyoruz.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "Sarılar" suç örgütüne yönelik Adana Merkezli 5 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 102 şüpheli gözaltına alındı.

Adana Emniyetimize, Kahraman Polislerimize tebrikler

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