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Bakan Soylu paylaştı: HDP'li vekilden hadsiz hareket!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP'li vekil Saliha Aydemir'in polise yumruk attığını ve gerekli suç duyurusunun yapıldığını belirterek, o anların görüntüsünü Twitter hesabından paylaştı.

AA12 Haziran 2022 Pazar 20:36 - Güncelleme:
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Bakan Soylu, Bursa ve İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yapılmak istenen izinsiz yürüyüşlere müsaade etmediklerini belirtti.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, terörist cenazesine de terörist başı için yürümek isteyene de müsaade etmeyeceklerini bildirdi.

"Bugün, terörist başı, bebek katiliyle ilgili yürüyüş için Bursa Gemlik'e; içinde PKK'nın emir eri sözde milletvekilleri dahil birçok yerden gitmek isteyenlere hiçbir yerde elbette müsaade etmedik." ifadesini kullanan Soylu, Kadıköy'den gitmek isteyip direnenlerin gözaltına alındığını kaydetti.

- "Gerekli suç duyurusu yapılıyor"

Soylu, paylaşımında, "Polisimize yumruk atan terörist bozuntusunun ismi, HDP Milletvekili Saliha Aydemir. Gerekli suç duyurusu yapılıyor. Kılıçdaroğlu, müsebbibi sensin." ifadelerine yer verdi.

  • İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  • HDPli vekil Saliha Aydemir
  • terör örgütü pkk

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