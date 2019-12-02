12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7407
  • 6,3264
  • 271.109
  • 107693
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Bakan Soylu açıkladı: Proje 2020 yılında tamamlanmış olacak

Bakan Soylu, 'Tüm nüfus defterleri ve belgelerinin dijital ortama aktarılması projesini başlattık. İnşallah proje 2020 yılında da tamamlanmış olacaktır.' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Tüm nüfus defterleri ve belgelerinin dijital ortama aktarılması projesini başlattık. Halihazırda 251 milyon belge sisteme aktarıldı, sadece 2019 yılında yaklaşık 60 milyon belge aktarıldı, küçümsenecek bir rakam değildir. İnşallah proje 2020 yılında da tamamlanmış olacaktır. Depolama maliyetinden tutun, arşive erişim hizmetlerinden yıllık ortalama 75 bin belgenin basım masrafına kadar önemli bir tasarruf söz konusu olacaktır." dedi.

Bakan Soylu, "Türkiye genelinde 801 pasaport başvuru noktası, 808 sürücü belgesi başvuru noktası hizmet veriyor ve müracaattan 1 3 günde belgelerin sahiplerine teslimi sağlanıyor. Ehliyet ve pasaportların devri tarihinden bugüne kadar toplam 3 milyon 400 bin yeni nesil pasaport, 7 milyon 300 bin sürücü belgesi verilmiş olup, verilen yeni nesil kimlik kartı sayısı da 49 milyon 270 bine ulaşmıştır. Yani yıl bittiğinde inşallah 50 milyonu devirmiş olacağız ya da 50 milyon eşiğinde olacağız." şeklinde konuştu.

Diriliş Ertuğrul oyuncusu Meksikalı çiftin Müslüman olmasına vesile oldu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Büyüme rakamları açıklandı

Büyüme rakamları açıklandı

Geri sayım başladı: Fiyat oyunu bitiyor

Geri sayım başladı: Fiyat oyunu bitiyor

Dikkat! Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı

Dikkat! Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı

Cibuti’yi selden koruyacak barajı Türkiye inşa etti

Cibuti’yi selden koruyacak barajı Türkiye inşa etti

Bakan Kurum: Edirne'den Gürcistan’a kadar yapılacak

Bakan Kurum: Edirne'den Gürcistan’a kadar yapılacak

Viyana’daki cinayette yeni iddia

Viyana’daki cinayette yeni iddia

İşte Gorbaçov’un 90’larda pizza reklamına çıkmasının nedeni

İşte Gorbaçov’un 90’larda pizza reklamına çıkmasının nedeni

Şiddeti eşi affetti yargı affetmedi

Şiddeti eşi affetti yargı affetmedi
 

POPÜLER HABERLER

Türk yolculara skandal muamele!

Türk yolculara skandal muamele!

Ülke ülke gezip topladı! Şimdi bütün dünyaya satıyor

Ülke ülke gezip topladı! Şimdi bütün dünyaya satıyor

'Altın portakal' deniliyor, kilosu 20 lira

'Altın portakal' deniliyor, kilosu 20 lira

SIM kartlar tarih oluyor! İşte yeni teknoloji

SIM kartlar tarih oluyor! İşte yeni teknoloji

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA