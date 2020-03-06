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Güncel

Son dakika... Bakan Soylu: Saat 12.10 itibarıyla Yunanistan'a geçen göçmen sayısı; 142.175

İçişleri Bakanı Soylu, saat 12.10 itibarıyla Edirne'den Yunanistan'a geçen sığınmacı sayısının 142 bin 175 olduğunu açıkladı.

06 Mart 2020 Cuma 12:19 - Güncelleme: 06 Mart 2020 Cuma 12:35

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Saat 12.10 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne Meriç’ten Yunanistan’a geçen göçmen sayısı; 142.175" ifadelerini kullandı.

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