Son dakika... Bakan Soylu: Saat 12.10 itibarıyla Yunanistan'a geçen göçmen sayısı; 142.175
İçişleri Bakanı Soylu, saat 12.10 itibarıyla Edirne'den Yunanistan'a geçen sığınmacı sayısının 142 bin 175 olduğunu açıkladı.
06 Mart 2020 Cuma 12:19 - Güncelleme: 06 Mart 2020 Cuma 12:35
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Saat 12.10 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne Meriç’ten Yunanistan’a geçen göçmen sayısı; 142.175" ifadelerini kullandı.
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