İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Şanlıurfa'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen 'Kökünü Kurutma' operasyonuna ilişkin bilgi verdi. Bakan Soylu operasyon kapsamında 197 şüpheliden 182'sinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

* Yaklaşık 600 ekip, 1 insansız hava aracı, 1 helikopter ve 21 narkotik köpeği olmak üzere özel harekat unsurlarımız dahil bir operasyon gerçekleştirildi. 197 hedefimiz vardı 182'si gözaltına alındı.

* Kökünü Kurutma operasyonları neticesinde Avrupa'nın tamamının teslim olduğu uyuşturucuyu ülkemizde bitireceğiz. Bu operasyonları devam ettireceğiz. Devletin mücadele gücünü ve azmini göstereceğiz.

* Operasyon devam ediyor. 12 suç grubu deşifre edildi.