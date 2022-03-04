İSTANBUL 10°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Mart 2022 Cuma / 1 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,2736
  • EURO
    15,6453
  • ALTIN
    891.613
  • BIST100
    1997.34
Güncel

Bakan Soylu, şehit aileleriyle bir araya geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit aileleriyle buluştu.

AA4 Mart 2022 Cuma 15:56 - Güncelleme: 4 Mart 2022 Cuma 15:56
ABONE OL

Soylu, İçişleri Bakanlığındaki görüşmede şehit aileleriyle yemek yedi, sohbet etti.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda, şehitler için dua edildi.

Soylu, görüşmede yaptığı konuşmada şehit ailelerinin 7/24 emrinde olduklarını dile getirerek, "Size ne yapsak bu ülkenin bir ferdi olarak borcumuzu ödeyemeyiz. Bugün huzur içinde yaşıyorsak, Türkiye'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine milletimizin birlik ve beraberlik içindeki hali, şehitlerin ve onların ailelerinin fedakarlıklarındandır. Onların bizi burada yalnız bırakmadığını, bizimle beraber olduğunu ama bizim onları hissedemediğimizi bize inancımız hem söylüyor hem de unutmamamızı tembihliyor." ifadelerini kullandı.

Görüşmede, İçişleri Bakan Yardımcıları Muhterem İnce, İsmail Çataklı, Tayyip Sabri Erdil, Mehmet Ersoy, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de hazır bulundu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.