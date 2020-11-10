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Bakan Soylu, şehit Kaymakam Safitürk'ü andı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 4 yıl önce şehit edilen Mardin'in Derik ilçesi Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk'ü 'Şehidim, rahat uyu... Kanın yerde kalmadı. İsmin onlarca yerde ve milletimizin gönlünde yaşıyor.' ifadeleriyle andı.

AA10 Kasım 2020 Salı 13:51 - Güncelleme: 10 Kasım 2020 Salı 13:52
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Soylu, sosyal medya hesabından şehit Safitürk için yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Tam 4 yıl... Gözlerinde bu ülkeye hizmet etmenin verdiği heyecan, yüreğinde vatan sevdasıyla, Kaymakamımız Muhammed Fatih Safitürk'ün şehit edilmesinin üzerinden geçen... Şehidim, rahat uyu... Kanın yerde kalmadı... İsmin onlarca yerde ve milletimizin gönlünde yaşıyor."

Derik Kaymakamlığına 2015'te atanan ve ardından İçişleri Bakanlığınca Derik Belediye Başkan Vekili olarak da görevlendirilen Safitürk, makamına yerleştirilen el yapımı patlayıcının 10 Kasım 2016'da infilak ettirilmesiyle düzenlenen terör saldırısında ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede bir gün sonra şehit düşmüştü.

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