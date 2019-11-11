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Bakan Soylu, şehit kaymakam Safitürk'ü bu sözlerle andı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'O heyecanlı, Derik'i kalkındırmak için çırpınan genç kaymakamımız Muhammet Fatih Safitürk, seni hiç unutmadık, hiç unutmayacağız. Katillerine inat, daha çok çalışacağız.' ifadelerini kullandı.

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Soylu, Twitter hesabından, Mardin'in Derik ilçesinde 10 Kasım 2016'da PKK'lı teröristlerin hain saldırısında yaralanan ve 11 Kasım'da şehit olan Safitürk ile ilgili paylaşımda bulundu.

Sonbaharda sararmadan, yemyeşilken dökülen yapraklar olduğunu kaydeden Soylu, "O heyecanlı, Derik'i kalkındırmak için çırpınan genç kaymakamımız Muhammet Fatih Safitürk, seni hiç unutmadık, hiç unutmayacağız. Katillerine inat, daha çok çalışacağız. Allah sana gani gani rahmet eylesin." sözleriyle Safitürk'ü andı.

MİT ve Jandarmanın gerçekleştirdiği hava destekli operasyonunu görüntüleri ortaya çıktı

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