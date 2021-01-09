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Bakan Soylu, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın ailesi ile görüştü

İçişler Bakanı Süleyman Soylu, Batman'da PKK'lı teröristlerce şehit edilen Şenay Aybüke Yalçın'ın ailesi ile telefonda görüştü.

DHA09 Ocak 2021 Cumartesi 10:48 - Güncelleme: 09 Ocak 2021 Cumartesi 10:53
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Safranbolu İlçe Nüfus Müdürlüğü'nün açılışı için Karabük'e gelen Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Şefik Aygöl, Batman’ın Kozluk ilçesinde PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın’ın Safranbolu’da yaşayan ailesini ziyaret etti. Ziyaret sırasında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şehit öğretmenin ailesi ile telefonda görüştü. Anne Zehra Yalçın ile görüşen Bakan Soylu, her zaman yanlarında olduklarını ifade etti. Zehra Yalçın, Bakan Soylu’ya teşekkür etti.

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