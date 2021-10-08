Bakan Soylu sert çıktı: İstismar halkanıza şerefli Türk polisini ilave etmeyin!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.
Paylaşımında, "24 saat önce, yardımcın Türk Polisi'ni mahkemede suçladı, il başkanın Türk Polisine hakaret etti" ifadelerini kullanan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun da Türk Polisini 'uyuşturucu kaçakçısı ve baronlara göz yumuyor' iftirasını attığını vurguladı.
Sn. Kılıçdaroğlu,— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) October 8, 2021
24 SAAT ÖNCE;
▪️Yardımcın Türk Polisini mahkemede suçladı,
▪️İl Başkanın Türk Polisine hakaret etti,
▪️Türk Polisine, "Uyuşturucu kaçakçısı ve baronlara göz yumuyor." iftirasını attın.
Hafızanız 24 Saat,
İstismar halkanıza Şerefli Türk Polisini ilave etmeyin...