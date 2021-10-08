Bakan Soylu sert çıktı: İstismar halkanıza şerefli Türk polisini ilave etmeyin!

8 Ekim 2021 Cuma 22:25 - Güncelleme: 8 Ekim 2021 Cuma 22:39

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

Paylaşımında, "24 saat önce, yardımcın Türk Polisi'ni mahkemede suçladı, il başkanın Türk Polisine hakaret etti" ifadelerini kullanan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun da Türk Polisini 'uyuşturucu kaçakçısı ve baronlara göz yumuyor' iftirasını attığını vurguladı.