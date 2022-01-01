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Bakan Soylu, Şırnak'ta 'Kültür Şöleni Futbol turnuvası' final maçının başlama vuruşunu yaptı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni yıla Mehmetçik ile girdiği Şırnak'ta 'Kültür Şöleni Futbol turnuvası' final maçının başlama vuruşunu yaptı, maçı izledi.

DHA1 Ocak 2022 Cumartesi 12:37 - Güncelleme: 1 Ocak 2022 Cumartesi 12:37
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yılbaşını Mehmetçik ile geçirmek için dün akşam Şırnak'a geldi.

Geceyi Cudi Dağı Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Halit Özçelik üs bölgesinde geçiren Bakan Soylu yeni yılın ilk gününde Şırnak Valiliği, Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce düzenlenen 'Kültür Şöleni futbol turnuvası' final müsabakasını izledi.

Maçın başlama vuruşunu gerçekleştiren Bakan Soylu, sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bakan Soylu ardından Fuat Sezgin İmam Hatip Ortaokulu kütüphane açılışı için Cizre ilçesine geçti.

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