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Bakan Soylu tarih verdi: 10 ilde tüm enkaz kaldırılacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremden etkilenen 10 ilde Ramazan Bayramı'na kadar enkazların kaldırılacağını açıkladı. Bakan Soylu, 'Ramazan Bayramına kadar enkaz kaldırmayı bitireceğiz. Buranın 10 günlük karşı karşıya kaldığı yıkımdan dolayı diğerlerinden geri bir takvimi var. 10 ilde enkaz bayrama kadar kalkacak. Hatay'da bayramdan 10 gün sonra kalkacak.' dedi.

1 Nisan 2023 Cumartesi 11:27 - Güncelleme:
Bakan Soylu tarih verdi: 10 ilde tüm enkaz kaldırılacak
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN Türk canlı yayınına konuk oldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şu ifadeleri kullandı:

Allah herkese sağlık versin, her şeyin başı sağlık tabii. Geçen gün fizik tedavimi yapan bir arkadaş var, Kahramanmaraş'ta, yaşın kaç dedim 37, dedim ki 38 yıldır bu benim arkadaşım. 15 yaşından beri bel fıtığım var, iyice kötüleşti. Bazen soğuktan... Şanlıurfa'da sel olunca, biraz da ayakları ıslanınca insanın etkiliyor, soğuk da aldık galiba. Kontrol edemediğimiz bir durum söz konusu oldu. Ama şu anda biraz daha iyiyim, iyi bir durumdayım. Benim rahmetli büyük ninem vardı, babamın babaannesi. Bu hastalıkların büyük bölümü genetik zaten. Bakmak lazım, spor yapmak lazım. Öyle bir imkanımız da yok. Kahramanmaraş'ta fizik tedavi görüyorum.

"EN BÜYÜK YIKIM HATAY'DA"

Bu deprem bölgesinin en büyük yıkımı burada. Oran olarak da sayı olarak da burada. Hem binaların büyüklüğü açısından hem de bina sayısı açısından da burada. Hatay'da 21 bin 300 bina yıkık, yıkılacak. Bu binaların yüzde 40'ı kaldırıldı. Ramazan Bayramına kadar enkaz kaldırmayı bitireceğiz. Buranın 10 günlük karşı karşıya kaldığı yıkımdan dolayı diğerlerinden geri bir takvimi var. 10 ilde enkaz bayrama kadar kalkacak. Hatay'da bayramdan 10 gün sonra kalkacak.

Bu tabii ilk bölüm. Acil yıkılacak ve yıkılmış binaların enkazı. Diyelim 100 parça var, biz 30'unu kaldırıyoruz. Bir de 70'i var. Bu bittikten sonra 3 aylık periyodumuz daha var. Enkaz kalkınca Antakya'nın yüzde 75'i boş arsa olacak.

Konsantrasyonumuz seçim değil deprem. Bu kadar iş var, günlük tartışmalara giremeyiz. Siyasetin kendine ait kuralları vardır. Bu kurallar işler. Siyasette kırgınlık olmaz.

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