AA 24.01.2020 15:28 - Güncelleme: 24.01.2020 15:28

Antalya Sahil Güvenlik Okul Komutanlığını ziyaret eden Soylu okulun dersliklerini gezdi, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir ve diğer komutanlardan brifing aldı.

Burada öğrencilerle sohbet eden Bakan Soylu, spor salonlarındaki öğrencilerin çalışmalarını izledi. Okulun bahçesine kamkat fidanı dikerek can suyunu veren Soylu, öğrencilerle bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu da dile getirdi.

Kurumu, uluslararası tesis haline getiren öğretim üyeleri ve komutanlara teşekkür eden Süleyman Soylu, şunları kaydetti:

"Sahil Güvenlik Komutanlığımız Türkiye'de huzurumuz, özellikle sahillerimizdeki kolluk güvenliğimiz. Bütün bunlarla ilgili çok önemli görevlerin atına imza atmaktadır. Uyuşturucu kaçakçılığından insan kaçakçılığına, göçmen kaçakçılığına kadar ve sahilimizi, denizlerimizi temiz ve çevreye uygun şekilde muhafaza edilmesine kadar. Aynı zamanda denizlerimizdeki varlıklarımızın korunmasına kadar, avcılığın kurallarına uygun şekilde gerçekleştirilmesine kadar birçok görevi söz konusu. Organize suç çetelerinden kaçakçılıkla mücadeleye kadar önemli görevleri var. Bunları başarıyla gerçekleştirmektedir. Tarihin en büyük göç dalgasıyla dünyanın en büyük sığınmacı sayısıyla karşı karşıyayız. Geri gönderme merkezlerinin kapasiteleri ve şu anda barındırdıkları insan sayısıyla dünyadaki en çok sayıya sahibiz."

- "BU YIL 454 BİN KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI"



Jandarmanın, emniyetin, Sahil Güvenliğin büyük mücadele ortaya koyduğunu ifade eden Soylu, iyi bir entegrasyon sağlandığını, bütün konularda elbirliğiyle mücadele sergilendiğini bildirdi.

Sahada ortaya konulan başarının tesadüfi olmadığını, büyük bir disiplin, gelenek ve yüksek kültürün ürünü olduğunu bildiren Bakan Soylu, "Bu yıl 454 bin kaçak göçmen yakalandı, bunlardan 104 bin kişi kendi ülkelerine gönderildi. Yüzlerce insan Ege Denizi'nde boğulmaktan kurtuldu. Bir o kadarı, böyle bir tehlikeyle karşı karşıya kalmadan engellendi." ifadesini kullandı.

Antalya Sahil Güvenlik Okul Komutanlığında 19 ülkeden gelenlere eğitim verildiğini, uluslararası alanda 500'ün üzerinde eğitim sergilendiği bilgisini aktaran Soylu, "Haksızlıklarla dolu bir dünyayla karşı karşıyayız. Coğrafyamız bir insanlık köprüsüdür, böyle oldu. İmtihanıyla, sınavıyla karşı karşıya kaldıklarımızla sadece görevimizi yapmıyoruz, her şeyi vicdanımızla yönetmeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.