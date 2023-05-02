Bakan Soylu: Terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada 1 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından "Söz verdik! Bu ülkenin dağlarında terörü bitirmeye" başlığı ile yaptığı paylaşımda, terör örgütü PKK/KCK mensupları ile çıkan çatışmada 1 teröristin silahıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakan Soylu şu ifadelere yer verdi:

"Diyarbakır İl Bölge Komutanlığı koordinesinde Mardin İl Jandarma Komutanlığınca Nusaybin Bagok Dağında başlatılan Şehit Jandarma Astsubay Üsçavuş Mehmet Gündüz Operasyonunda PKK/KCK terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada 1 terörist, silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristin 28 Nisan 2023 tarihinde yaşanan çatışmada Kahraman Jandarma'mız Mehmet Gündüz'ü şehit eden terörist olduğu belirlendi."