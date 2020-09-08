AA 08 Eylül 2020 Salı 13:53 - Güncelleme: 08 Eylül 2020 Salı 15:16

Bakan Soylu, Ankara'da 'Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Burada konuşan Soylu, dün akşam kabine toplantısında değerlendirilen kararlar ile ilgili olarak valiliklere genelge gönderildiğini bildirdi. Bakan Soylu, "Açık alanların tamamında, toplu taşımalarda artık maske istisnası diye bir şey söz konusu değildir. Bu gece saat 00.00'dan itibaren 81 vilayette kafeterya, restoran gibi yerlerde hem canlı müzik, hem de kasetten müzik olmayacak. Genelgeyi valiliklere gönderdik. Derhal uygulanmaya başlayacak" dedi.

REYHANLI SALDIRISI SORUMLUSU YAKALANDI

Bakan Soylu, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin yeni bir gelişmeyi duyurdu. Soylu, "Reyhanlı'da canımız yanmıştı. 53 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. O saldırının sorumlularından bir tanesi, terörden aranlar listesinde mavi kategoride yer alan Ercan Bayat'ı aldılar, getirdiler. Şimdi Hatay Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim ettiler" diye konuştu. Bakan Soylu ayrıca, sadece yılbaşından bugüne kadar siber suçlar sahasında 214 operasyon yaptıklarını, birçok kişinin gözaltında olduğunu ve tutuklandığını bildirdi.