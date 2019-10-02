Bakan Soylu: Tesadüf değil, tam bir istihbarat başarısı

Adana'da 25 Eylül’de çevik kuvvet polislerinin servis midibüsüne bombalı saldırı düzenleyen MLKP’li 2 terörist, güvenlik güçlerinden kaçamadı. 2 hain Eskişehir’de saklandıkları hücre evinde, öldürüldü. Çıkan çatışmada 2 polis hafif şekilde yaralandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Eskişehir'de 2 teröristin yakalanması tesadüf değil, tam bir istihbarat başarısı." dedi.

Bakan Soylu ayrıca bu yıl sadece yurt içinde 315 bin kaçak göçmenin yakalandığını söyledi.