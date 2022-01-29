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Bakan Soylu, Trabzon'da ziyaretlerde bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'da esnaf ziyareti yaptı, vatandaşlarla sohbet etti.

AA29 Ocak 2022 Cumartesi 23:15 - Güncelleme: 29 Ocak 2022 Cumartesi 23:15
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Giresun'da düzenlenen çeşitli programların ardından Trabzon'a gelen Bakan Soylu, Meydan Parkı, Uzun Sokak, Kunduracılar ve Kahramanmaraş caddelerinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Esnafa "hayırlı işler" dileyen Soylu, vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Soylu, ayrıca bölgedeki altyapı çalışmalarıyla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'ndan bilgi aldı.

Bakan Soylu'ya, Vali İsmail Ustaoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Salih Cora ve Bahar Ayvazoğlu, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu ve bazı ilçe belediye başkanları eşlik etti.

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