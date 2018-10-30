Bakan Soylu Tunceli'de şehit olan 2 askerimiz hakkında konuştu

Tunceli'de iki askerin şehit olmasıyla ilgili konuşan Soylu, "Kahramanlarımızı, evlatlarımızı mevsimsel şartlara uymayan bir şekilde operasyona çıkarıyormuşuz gibi bir anlayışı kamuoyunda yaygınlaştırmak ve terörle mücadeleye zarar verebilmek için fırsatı ele geçirenler, tüm açıklamalara rağmen elinden geleni ortaya koymaya çalıştı." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

Karayolu ulaşımı olmayan bir bölgedeydi TİM. Hava şartları kötüleşti, tipi bastırınca 26 Ekim'de geri çekilme emri verildi. Sadece helikopter ve yaya ulaşımının mümkün olduğu bölgeye defalarca denenmesine rağmen helikopter inemedi. Güçlükle TİM'e ulaşıldı ve hipotermi geçiren iki evladımıza müdahale yapıldı.

Sosyal medyada "böyle bir şey olur mu?" dendi ama paylaşılan fotoğraflar ve videolar yanlış. Kahramanlarımızı, mevsimsel şartlara uymayan şekilde operasyona çıkarıyormuşuz havası yaratmaya çalıştılar...

Evlatlarımız alındı, kısa mesafe sonra helikoptere bindirildiler ve hastaneye ulaştılar. Bir tanesi helikopterde bir tanesi de hastanede şehit oldu.

Bu hadiseye ilişkin tamamen art niyetli olarak yorum ve tezviratlara şahit olduk. Yalan yanlış bilgiler verildi, olayla ilgisi olmayan resimler paylaşıldı, başka yerde çekilmiş bir başka personelin videosu son konuşma olarak servis edildi. Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum bunların hiçbirisinin gerçekle ilgisi yoktur. Şehit olan askerlerimiz üzerindeki giysi ve ekipman, jandarmanın kullandığı dünya standartlarında, dünyadaki bir çok orduya üretim yapan standartlar şeklinde elde edilmiştir. Ağır kış şartları için özel olarak üretilmiş ekipmanlardır.

İki aslanı kaybettik ve en aşağıdan yukarıya kadar sorumluluğu taşıyoruz. Her konuda yorum yapanlar var, tarih profesörü ama televizyonda sanki 40 yılını terörle mücadeleyle geçirmiş gibi ahkam kesiyor.

TİM komutanımız Karadeniz'deki operasyonlardan buraya geldi, tecrübesi var. Bölük ve tabur komutanları da tecrübeli. "Askeri liseler kapatıldığı için böyle oldu" diyenlere yazıklar olsun.

Kılıçdaroğlu'nun bir değerlendirmesi var ve ironi var. Kılıçdaroğlu Nazimiye'lidir, bu operasyolar Nazmiye'de. Bir telefon açıp oradaki arkadaşlarımıza 'Allah razı olsun' dedi mi? Tunceli'deki hayat standartının ve kalitesinin nasıl yükseldiğini görerek bunu yaptı mı? Ciddiyetten ve sorumluluktan yoksun anlayış.