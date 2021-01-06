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  • Bakan Soylu, ''kelepçe'' eleştirilerine cevap verdi: Türk Polisi, doğru yapmıştır
Güncel

Bakan Soylu, ''kelepçe'' eleştirilerine cevap verdi: Türk Polisi, doğru yapmıştır

Bakan Soylu: Üniversiteye girmeye çalışan, Boğaziçili olmayan, terörle iltisaklı illegal gruplara, izin vermeyen Türk Polisi, doğru yapmıştır

06 Ocak 2021 Çarşamba 17:51 - Güncelleme: 06 Ocak 2021 Çarşamba 17:53
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