Bakan Soylu: Türkiye, zulüm altında inleyen insanları asla yalnız bırakmadı

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, hiç söylemediği bir sözün Suriye'nin kuzeyinde sosyal medya hesapları üzerinden yayılmaya çalışıldığını belirtti.



Bakan Soylu, paylaşımında, "Anlaşıldı. Bu projenin arkasında PKK/PYD, SDG, rejim ve elbette provokatörler var. Türkiye, Suriye rejimi ve PYD zulmü altında inleyen insanları asla yalnız bırakmadı, bırakmaz. İnsaniliğini, dostluğunu, komşuluğunu korur." ifadelerine yer verdi.



İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'DAN, "CHP'Lİ BELEDİYELERİ SORUŞTURMAK İÇİN ÖZEL BİRİM KURULDUĞU" İDDİALARINA TEPKİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "CHP'li belediyeleri soruşturmak için bakanlığında özel birim kurulduğu" iddialarına ilişkin, "Yaptığımız bütün işlemler yargıya açık işlemlerdir ve bu devletin hiçbir kanunsuz işi olmaz. Bu gerçekler ışığında, iftira sahiplerini özür dilemeye, dürüstlüğe, samimiyete ve devleti itibarsız hale getirmek için iftira atmamaya ve devlete saygı duymaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.