Terörle mücadelede ilk kez oluyor, Bakan Soylu açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Seyrantepe'de bir kafede Karadeniz Trabzon dernekleri temsilcileriyle bir araya geldi.

"İLK KEZ 700'ÜN ALTINA DÜŞTÜ"

Dernek temsilcilerine hitap eden Bakan Soylu, konuşmasının devamında terörle mücadeleden bahsetti. Bakan Soylu, "Türkiye'nin dağlarında 12-15 bin terörist vardı 1990-2000 yıllarında. Bugün 600'ün çok az üzerinde kaldı. İlk kez 700'ün altına düştü. 15 Nisan'dan itibaren kafalarını çıkardılar 60 terörist yurt içinde Cudi'de, Gabar'da, Elazığ'da, dün Bitlis Tatvan'da... Biz buraya kolay gelmedik." ifadelerini kullandı.