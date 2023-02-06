Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yapan Bakan Soylu, "Bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Bu, uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır." dedi.

Bakan Soylu, "Şu ana kadar 6'nın üzerinde 6 deprem var, en büyüğü 6,6. Şu anda yıkım ve can kaybı bilgisi konusunda net bir şey söyleyemeyiz." ifadelerini kullandı.

BAKAN SOYLU'DAN YENİ AÇIKLAMA

AFAD Genel Merkezde depreme ilişkin açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye'nin birçok noktasından arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk ediliyor, biz de bakan arkadaşlarımızla bölgelere gideceğiz. Deprem bölgesinde telefon hatlarını meşgul etmeyelim. Vatandaşlarımızın bulunduğu yerlerde araçları hareket ettirmemeleri önem taşımaktadır. Önceliğimiz, enkaz altından kurtarılmaları ve hastaneye sevk edilmeleridir. Kargo uçaklarımız hazır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımız var" dedi.