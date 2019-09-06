Bakan Soylu uyuşturucuyla mücadele rakamlarını açıkladı
Bakan Soylu, 'Bu yıl içinde en son rakamla 85 bin 269 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirilmiş ve 126 bin 519 gözaltı; 15 bin 330 tutuklama yapılmıştır.' dedi.
- İHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu yıl içinde en son rakamla 85 bin 269 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirilmiş ve 126 bin 519 gözaltı; 15 bin 330 tutuklama yapılmıştır." ded,.
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