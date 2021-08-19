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Bakan Soylu: Uzun zamandır takip ettiğimiz terörist grup Cilo'da etkisiz hale getirildi

Bakan Soylu, uzun süredir takip edilen 8 kişilik terörist grubun Cilo'da etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

AA19 Ağustos 2021 Perşembe 13:44 - Güncelleme: 19 Ağustos 2021 Perşembe 14:01
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Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Uzun zamandır takip ettiğimiz 8 kişilik terörist grup, Hakkari Cilo Alandüz'de etkisiz hale getirildi. Kahramanlarımızı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca Eren-14 Operasyonları kapsamında, Cilo Alandüz/Topaçlı kırsalında Jandarma İHA ve Hava Kuvvetleri destekli operasyonda 8 bölücü örgüt mensubunun etkisiz hale getirildiği ve bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

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