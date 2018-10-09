Bakan Soylu ve Bakan Selçuk şehit ailesini ziyeret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Batman'ın Hasankeyf ilçesinde PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Özgür Can İnce'nin ailesini ziyaret ederek, başsağlığı diledi.

Şehidin Etimesgut ilçesindeki evinin önünde kurulan taziye çadırını ziyaret eden bakanlar Soylu ve Selçuk'un yanı sıra Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Ankara Valisi Ercan Topaca, baba Ömer İnce ve şehidin kardeşi Ayhan İnce ile görüşerek taziyelerini iletti.

Şehidin babası ve kardeşi ile bir süre sohbet eden Bakan Selçuk, daha sonra şehidin annesiyle görüştü.

Bakan Soylu, aile fertleriyle bir süre sohbet ettikten sonra telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı şehidin babası ile görüştürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da şehidin babası Ömer İnce'ye başsağlığı diledi.

Şehidin adı mezun olduğu okula verilecek

İçişleri Bakanı Soylu, şehidin mezun olduğu liseye ve Etimesgut ilçesinde bir caddeye şehidin adının verileceği bilgisini de ailesiyle paylaştı.

Baba Ömer İnce'ye, bayrak ve Kuran-ı Kerim takdim eden Bakan Soylu, cenaze evi çevresindeki çocuklarla da bir süre sohbet ettikten sonra imzaladığı kitapları hediye etti.

Vatandaşlarla da sohbet eden bakanlar Soylu ve Selçuk, daha sonra şehit evinden ayrıldı.