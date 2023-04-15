Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: PKK'nın enkazını CHP'ye taşıtma

İstanbul'dan AK Parti milletvekili adayı olarak gösterilen Soylu, seçim çalışmaları kapsamında AK Parti Şişli İlçe Başkanlığını ziyaret etti.



Partililerle bir araya gelen Soylu, burada yaptığı konuşmada 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremleri hatırlatarak, bölgenin yeniden ayağa kaldırılması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.

Yurt içinde 88 PKK'lının kaldığını açıklayan Süleyman Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye terörle mücadele etti. Şimdi ne diyorlar? 'Bunlar gitsin.' Kim gidecek? Biz gideceğiz. Gitsin korosunda kim var? HDP var, CHP var, öteki bütün ittifakların tamamı orada var. Günün saat 4'ünde esnaf kepenk kapatıyorlardı Doğu ve Güneydoğu'da. Yine aynısı mı olsun istiyorlar? Çocuklar annelerinin kucağında dağlara götürülüyordu. Aynısı mı olsun istiyorlar? Belediyelere devletin, milletin vergilerinden verdiği paralar terör örgütüne aktarılıyordu. Şimdi ne diyorlar? 'Suriye'deki, Irak'taki operasyonları durduracağız.' Durduracaklar tabii. Rahatsızlar çünkü. Burada sizin huzurunuzda söylüyorum, 'İç güvenlik operasyonlarını durduracağız.' diyorlar. Ya neyi durduruyorsunuz? Biz 29 Ekim 2023'te Cumhuriyetimizin 100. yılının şanına, Türkiye'de dağlarda terörist bırakmayacağız. 88 tane kaldı, hepsi o kadar. 88 terörist kaldı, bitireceğiz."

- "PKK'NIN ENKAZINI CHP'YE TAŞITMA"

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da PKK konusunda çağrıda bulunan Soylu, "Ya teslim olacaklar, ya da gereğini yerine getireceğiz. Bu kadar açık ve net. Artık bu yükü taşıyamayız. Türkiye'de demokrasiyi istismar ederek terörü Türkiye'ye hakim kılmaya çalışanları taşıyamayız. Buradan Kılıçdaroğlu'na bir şey daha söylüyorum, PKK'nın enkazını CHP'ye taşıtma. Bu ülkeye bu kötülüğü yapma. Bu ülke bu işin bedelini, maliyetini çok ödedi." diye konuştu.

Süleyman Soylu'nun gerçekleştirdiği ziyarette AK Parti Şişli İlçe Başkanı Gökhan Yüksel, AK Parti İstanbul 2. bölge milletvekili adayları Enes Eminoğlu ve Halit Yerebakan da yer aldı.

