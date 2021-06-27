İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Haziran 2021 Cuma / 15 Zilkade 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5973
  • EURO
    10,4755
  • ALTIN
    522.764
  • BIST100
    1449.17
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Soylu, yeni kurulan Soğanlı Üs Bölgesi'ni ziyaret etti
Güncel

Bakan Soylu, yeni kurulan Soğanlı Üs Bölgesi'ni ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'ın Çaldıran ilçesindeki Tendürek Dağı'nda yeni kurulan Soğanlı Üs Bölgesi'ni ziyaret etti. Üs bölgesinde görev yapan askerlerle sohbet eden Soylu, ziyaretiyle ilgili resmi Twiter hesabında 'Tendürek Dağı'nda yeni kurduğumuz Soğanlı Geçici Üs Bölgesi'ndeyiz. Kalıcı Üs Bölgesi, Tendürek'e de sürpriz olacak. Artık yalnız değilsin Tendürek' paylaşımı yaptı.

DHA27 Haziran 2021 Pazar 18:30 - Güncelleme: 27 Haziran 2021 Pazar 18:30
ABONE OL

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün öğle saatlerinde Van'a bir ziyaret gerçekleştirdi. İran sınırındaki Çaldıran ilçesine gelen Bakan Soylu, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile komutanlar tarafından karşılandı. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in eşlik ettiği Bakan Soylu, ilk ziyaretii helikopterle Tendürek Dağı'nda yeni kurulan Soğanlı Üs Bölgesi'ne yaptı. Burada görev yapan askerlerle sohbet eden Soylu, resmi Twitter hesabında "Tendürek Dağı'nda yeni kurduğumuz Soğanlı Geçici Üs Bölgesi'ndeyiz. Kalıcı Üs Bölgesi, Tendürek'e de sürpriz olacak. Artık yalnız değilsin Tendürek" paylaşımı yaptı.

Bakan Soylu'nun buradaki ziyaretinin ardından geçen yıl depremin vurduğu ve 9 kişinin hayatını kaybettiği Başkale ilçesine bağlı Özpınar Mahallesi'nde yapımı devam eden deprem konutları İnşaat alanında incelemelerde bulunacağı belirtildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.