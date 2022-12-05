İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kocaeli'de Kökünü Kurutma Operasyonuyla ilgili açıklama yaptı.

* 307 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı, 269'u yakalandı. Kocaeli'nde 93, Sakarya'da 176 kişi yakalandı.

* Uyuşturucu satış mekanizmalarını çökertmek istiyoruz.

* Avrupa, uyuşturucu ile mücadelede pes etmiş durumda. Hemen her ülkede uyuşturucu serbest bırakılmıştır, narkoshoplar açılmıştır.

* Türkiye'nin alan baskısıyla uyuşturucu rotası değişmiştir.

* Şu ana kadar 15 ton metamfetamin yakaladık.

* Hangi maddede artış var o konuda ciddi baskıyı ifade etmek istiyoruz. Arzla mücadelede Türkiye dünyaya örnek çalışma sergilemektedir. İlk kez satıcılığa bulaşmışların sayısı uzun yıllar sonra düşüş sergilemektedir. Saha baskımızın bir sonucudur.