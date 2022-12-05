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Bakan Soylu yeni operasyonu canlı yayında duyurdu: Türkiye'nin alan baskısıyla uyuşturucu rotası değişmiştir.

Kocaeli'de Kökünü Kurutma Operasyonuyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Kocaeli ve Sakarya'da düzenlenen Kökünü kurutma operasyonunda toplamda 307 şüpheliden 269'u yakalandı.' dedi. Bakan Soylu, 'Türkiye'nin alan baskısıyla uyuşturucu rotası değişmiştir.' ifadelerini kullandı.

5 Aralık 2022 Pazartesi 08:02 - Güncelleme:
Bakan Soylu yeni operasyonu canlı yayında duyurdu: Türkiye'nin alan baskısıyla uyuşturucu rotası değişmiştir.
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kocaeli'de Kökünü Kurutma Operasyonuyla ilgili açıklama yaptı.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

* 307 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı, 269'u yakalandı. Kocaeli'nde 93, Sakarya'da 176 kişi yakalandı.

* Uyuşturucu satış mekanizmalarını çökertmek istiyoruz.

* Avrupa, uyuşturucu ile mücadelede pes etmiş durumda. Hemen her ülkede uyuşturucu serbest bırakılmıştır, narkoshoplar açılmıştır.

* Türkiye'nin alan baskısıyla uyuşturucu rotası değişmiştir.

* Şu ana kadar 15 ton metamfetamin yakaladık.

* Hangi maddede artış var o konuda ciddi baskıyı ifade etmek istiyoruz. Arzla mücadelede Türkiye dünyaya örnek çalışma sergilemektedir. İlk kez satıcılığa bulaşmışların sayısı uzun yıllar sonra düşüş sergilemektedir. Saha baskımızın bir sonucudur.

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