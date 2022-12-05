İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kocaeli'de Kökünü Kurutma Operasyonuyla ilgili açıklama yaptı.Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:
* 307 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı, 269'u yakalandı. Kocaeli'nde 93, Sakarya'da 176 kişi yakalandı.* Uyuşturucu satış mekanizmalarını çökertmek istiyoruz.
* Avrupa, uyuşturucu ile mücadelede pes etmiş durumda. Hemen her ülkede uyuşturucu serbest bırakılmıştır, narkoshoplar açılmıştır.
* Türkiye'nin alan baskısıyla uyuşturucu rotası değişmiştir.
* Şu ana kadar 15 ton metamfetamin yakaladık.
* Hangi maddede artış var o konuda ciddi baskıyı ifade etmek istiyoruz. Arzla mücadelede Türkiye dünyaya örnek çalışma sergilemektedir. İlk kez satıcılığa bulaşmışların sayısı uzun yıllar sonra düşüş sergilemektedir. Saha baskımızın bir sonucudur.