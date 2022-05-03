Bakan Soylu: Yıl sonuna kadar 100 bin evi bitireceğiz

Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da video konferans yöntemiyle katıldığı "Bir Aradayız İdlib'in Yanındayız" kampanyası kapsamında AFAD koordinasyonunda sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle yaptırılan briket evlerin açılış ve anahtar teslim töreninde, herkesin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

İnsanlığın, mazlumun ve vicdanın sesi olan Recep Tayyip Erdoğan'dan selam getirdiğini belirten Soylu, "Burası sadece briket evlerin açılışının yapıldığı bir alan değildir. Burası, zenginliğin şımarttığı dünyaya karşı, mazlumların zulümle karşı karşıya kaldıktan sonra sesi çıkmayan dünyaya karşı, iki yüzlü dünyaya karşı itirazın olduğu ve hakkın sesinin yükseldiği alandır. Allah'ın, bizim dinimizin ve inancımızın bize bir emri var; biz kardeşiz." diye konuştu.

Türkiye'nin bölgeye "yardım köprüsü" kurduğunu, 77 bin projelendirilen, 57 bin bitirilen, 9 bini devam eden ve 50 binine de taşınılan evlerin açılışını yaptıklarını dile getiren Soylu, "Günün birinde sizler topraklarınızdan sökülüp buraya gönderildiğinizde Sayın Cumhurbaşkanı'mız 'Bizim kardeşlerimiz, kim ne derse desin sahip çıkacağız. Onları yalnız bırakmayacağız. Çoluğu da çocuğu da yetimi de yaşlısı da biz onları yalnız bırakamayız.' dedi. Bu arkadaşlarımızın hepsi harekete geçtiler. AFAD koordinasyonunda, kendi organizasyonlarıyla Hatay Valiliğimizin koordinasyonuyla burada yerel otoritenin ortaya koymuş olduğu faydalılıklarla güçlü bir adım attılar." ifadelerini kullandı.

Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada Cumhurbaşkanı'mız talimat verdi, '20 bin briket ev yapılacak' diye. Birlikte rahmet vardır. Biz birlik olunca Cumhurbaşkanı'mız bizi gördü ve dedi ki '50 bine çıkarıyoruz briket evleri'. Şimdi yine birliği gördü, biraz önce konuşmasında söyledi. 'Bu bölgede 50 bin sayısını Allah'ın izniyle 100 bine çıkarıyoruz'. Burada, özellikle Türkiye'den 81 vilayetten valiliklerimizin koordinasyonunda da sivil toplum kuruluşlarının organizasyonda da briket evler yapıldı. Bir gün bakanlar kurulundaydık, kabinedeydik. Cumhurbaşkanı kabinede bakanlar kurulunda, tek tek bakanlara sordu, 'Sen kaç briket ev yapacaksın? Elinizi cebinize atın, aldığınız maaşlardan kardeşlerimize yardımcı olun.' Meclis grubunu topladı, 'Hepinizi göreceğim. Siz kardeşlerimize kaç briket ev yapacaksınız?' dedi. Burada 81 vilayetimizin, bakanlarımızın, vezirlerimizin, milletvekillerimizin her birinin katkısı, desteği, kardeşlik imzası var. Bilesiniz sevgili kardeşlerim, burada 85 milyonluk Türkiye'nin kalbi var."

- "TÜRKİYE'DE YERLEŞİK BULUNAN SURİYELİ BİR MİLYON KİŞİYE EVLER YAPILACAK"



Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye için yeni bir müjde verdiğini anımsatarak, şöyle konuştu:

"Cerablus, Azez, El Bab, Resulayn ve Tel Abyad'da, Türkiye'de yerleşik bulunan Suriyeli bir milyon kişiye evler yapılacak. Bunu da hem uluslararası hem kendi hayır kuruluşlarımızla yapacağız. Yine AFAD koordinasyonunda yapılacak inşallah. Allah'ın izniyle projeleri tamamlandı, yakın zamanda başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem G20 hem Birleşmiş Milletler toplantısında bütün dünyaya seslendi. Dedi ki, 'Kuzey Suriye'nin Türkiye'ye yakın olan bandında Suriyeli yerinden edilen kardeşlerimize konutlar yapalım'. Bütün dünyaya ceplerinde çok parası olduğuna iddia edenlere yüzyıllardır dünyayı sömürenlere o 'biz Batı medeniyetiyiz' diye haykıranlara söyledi. Ama onların gözleri yok görmezler, kulakları yok duymazlar, kalpleri katıdırlar anlamazlar. Biz yıllarca birlikte yaşadık, aynı kıbleye secde ettik. Biz üç gün önce Kabe-i Muazzama'daydık Cumhurbaşkanı'mızla. Allah'a niyazda bulunduk; 'Allah'ım bu mazlumlara sen yardım et. Sen yardım edicisin. Sen güç ve kudret sahibisin' dedik. Allah şahittir kardeşliğimiz kıyamete kadar sürecek. Sizi zulme teslim etmeyeceğiz. Kardeşliğimizi kıyamete kadar devam ettireceğiz. Allah bizi dünyaya ve mazlumlara mahcup etmesin."

- "YIL SONUNA KADAR 100 BİN EVİ BİTİRECEĞİZ"

Bölgede yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi veren Soylu, "Burada sadece 77 bin ev projelendirmedik. 57 bin 306 ev tamamladık, 9 bin 700 ev devam ediyor, 10 bin eve başlıyoruz. Recep Tayyip Erdoğan talimat verdi. Yıl sonuna kadar 100 bini arkadaşlarımızla birlikte Allah'ın izniyle bitireceğiz. Burada 50 okul bitirdik, 23 okul devam ettiriyoruz, toplam 73 okul. 26 cami bitirdik, 24 devam ettiriyoruz ve 10 sağlık tesisi yaptık, 13'ünü devam ettiriyoruz. 11 sosyal tesis yaptırdık, 7'sini devam ettiriyoruz. 7 park bitirdik, 18 çocuk parkı yapıyoruz. 21 fırın bitirdik, 13 fırın devam ettiriyoruz. 36 su kuyusu yaptırdık, 4 su kuyusu devam ettiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine bölgeyle ilgili talimat verdiğini dile getiren Soylu, "Briket evlerin içerisinde yollar topraktı. Bana dedi ki 'Çok yakın zamanda bunların hepsini parke yapacaksınız çünkü benim kardeşlerim eksiklik çekmeyecekler'. Birçoğunu yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Yine gelen otoriteyle bir taraftan suyuydu, elektriğiydi, her birini buraya getirdik. Allah sizden razı olsun. Bize bizi tekrar hatırlattınız. Biz Allah'ın nezdinde bir sınavda olduğumuzu biliyoruz. Bu sınavda bizi sınıfta bırakmamaya vesile oldunuz." şeklinde konuştu.

- "BİRLİK İÇERİSİNDE OLMALIYIZ



Türkiye'nin sadece Suriye'nin çeşitli bölgelerine yardım yapmadığını vurgulayan Soylu, şunları kaydetti:

"Batı sömürgesine devam ediyor, biz Lübnan'da, Yemen'de, Afganistan'da, Pakistan'da, Bangladeş'te, Arakan Müslümanlarıyla beraber varız. Biz Ukrayna'da varız. Biz dünyada nerede zulüm varsa, Allah şahittir karşısında durarak hep birlikte varız. Eğer biz olmasaydık şu çocuklar bizden hesap sorarlardı, bu dünyada da öteki dünyada da... Buradan vicdanları katılaşmış olanlara sesleniyorum; bu dünyanın nimetlerine aldanmayın. Müslümanlar büyük bir sınavdadır. Batıdan kimse kendisine bir nimet beklemesin. Biz kendi göbeğimizi kendimiz kesmeliyiz. Dünyaya, insanlığa neler yapılması lazım geldiğini anlatmalıyız, onun için birlik içerisinde olmalıyız. Tam da Allah'ın emrettiği gibi."

Soylu, konuşmasının ardından dua ederek, diğer kamplara video konferans aracılığıyla bağlandı ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Törende, kampanyaya destek veren sivil toplum örgütlerinin temsilcileri de konuşma yaparak çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.