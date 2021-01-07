Bakan Soylu Yunanistan'ın göçmenlere uyguladığı insanlık dışı muameleyi paylaştı

07 Ocak 2021 Perşembe 11:45 - Güncelleme: 07 Ocak 2021 Perşembe 11:47

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Yunanistan'ın göçmeler uyguladığı insanlık dışı anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.



Yunan karasularına giren göçmen botuna yaklaşan Yunanistan Sahil Güvenlik Güçleri, göçmenleri kurtarmak yerine onları Türk karasularına doğru geri itiyor ve bölgeden ayrılıyor. Düzensiz göçmenler Türk Sahil Güvenliği tarafından kurtarılıyor.

Kurtarılan düzensiz göçmenlerden biri, "Buraya dün akşam 9'da geldik. 2 saat sürdü. Nerede olduğumuzdan emin değildim. Botta 3 saat geçirdik. Yunanistan'a ulaştık. Bir bot gördük. Gördüğümüz bot Yunan botuydu Türk botu değildi ve bize yardım edeceklerini düşünerek yardım istedik. Geldiler ve bizi takip etmeye başladılar sonra motorumuzu aldılar ve geri gitmemizi söylediler. Türk Sahil Güvenliği gelip kurtarana kadar bizi takip ettiler" dedi.

İngilizce ve Türkçe paylaşım yapan Soylu, "Yunanistan, masum insanları ölüme itiyor, Avrupa seyrediyor. Türk Sahil Güvenlik Güçleri, can kurtarıyor. Her gün devam eden bu insanlık dışı davranışa ses çıkarmayan @Frontex'i ve @Europarl_EN'i kınıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.