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Bakan Soylu: Yunanistan'ın ortaya koyduğu tezlerin karşılığı olmadığı ortaya çıkıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Yunanistan bizi hep farklı bir noktaya taşımaya çalışıyor ama Bulgaristan, bütün Avrupa'da diyor ki, 'Biz Türkiye ile hiçbir problem olmadan karşılıklı sınırlar konusunda birlikte çalışıyoruz.' Böylece Yunanistan'ın ortaya koyduğu birtakım tezlerin de esas itibarıyla çok karşılığı olmadığı, Avrupa ve dünya nezdinde ortaya çıkmış oluyor.' dedi.

AA26 Nisan 2023 Çarşamba 08:37 - Güncelleme:
Bakan Soylu: Yunanistan'ın ortaya koyduğu tezlerin karşılığı olmadığı ortaya çıkıyor
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Fatih Yedikule Mahallesi'nde Rumeli Türkleri Vakfını ziyaret eden AK Parti 2. Bölge Milletvekili Adayı Soylu, burada yaptığı konuşmada, uyuşturucu, terör, afetler gibi birçok meseleler ile uğraştıklarını ifade etti.

Birçok mesele ile uğraşırken eksik kaldıkları tarafların da olduğunu dile getiren Soylu, bu nedenle kamu yararına çalışan dernek ve vakıfların sayısının artmasını istediklerini belirtti.

- "SINIRLARIMIZDA BİRBİRİMİZLE ANLAŞIYORUZ"

Bulgaristan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin her alanda iyi bir noktada olduğunu ifade eden Soylu, "Sınırlarımızda birbirimizle anlaşıyoruz. Yunanistan bizi hep farklı bir noktaya taşımaya çalışıyor ama Bulgaristan, bütün Avrupa'da diyor ki, 'Biz Türkiye ile hiçbir problem olmadan karşılıklı sınırlar konusunda birlikte çalışıyoruz.' Böylece Yunanistan'ın ortaya koyduğu birtakım tezlerin de esas itibarıyla çok karşılığı olmadığı, Avrupa ve dünya nezdinde ortaya çıkmış oluyor." diye konuştu.

- "CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN BALKANLAR'DAKİ İTİBARI"

Türkiye'nin, içinde bulunduğu coğrafyada söz sahibi bir ülke konumuna geldiğini dile getiren Bakan Soylu, sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün dünya sokaklarında nereye bakarsanız bakın, Arap sokaklarında, Orta Doğu sokaklarında, Orta Asya sokaklarında, bugün Balkan sokaklarında Türkiye var. Bu kolay elde edilmiş bir durum değildir. Bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Balkanlar'daki itibarı, güveni, eminliği sadece vatandaşın nezdinde değil, aynı zamanda liderler nezdinde de en üst düzeydedir. Ben birçok toplantıya katıldım orada. Birbirleriyle münakaşa içerisinde olan liderler aynı masada; 'Bizim abimiz sensin, sen ne dersen biz ona itimat ederiz, o yoldan gideriz.' dediler. Türkiye geçmiş dönemlerde de bunu hep yapmaya çalıştı ama öyle bir cesareti Türkiye'nin. Rahmetli Özal zamanında da Demirel zamanında da Menderes zamanında da Erbakan zamanında da... Çünkü Türkiye'yi hep önüne baktırdılar, hiç uzağa baktırmadılar."

Soylu daha sonra vakıf yetkililerinin taleplerini dinledi.

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