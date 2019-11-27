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Bakan Soylu: Yurt içinde 500'ün çok az üzerinde terörist kaldı

İçişleri Bakanı Soylu, 'Yurt içinde 500'ün çok az üzerinde terörist kaldı.' dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yurt içinde 500'ün çok az üzerinde terörist kaldı." dedi.
 
Soylu, Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahı'nda düzenlenecek Jandarma İl Komutanları Toplantısı'nda konuştu.
 
Soylu, "2020 yılı için bütün hazırlıklarımızı, bütün kapasitemizi bu 500'ü sıfırlamak için kullanacağız. Girilmedik hiçbir alan kalmayacak." şeklinde konuştu. 

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