Bakan Soylu: Yurt içinde toplam terörist sayısı 120'nin altındadır

Van'daki programları kapsamında Valilik Ali Paşa Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Van, Hakkari, Şırnak ve Ağrı Güvenlik Toplantısı"na katılan Soylu, daha önce Diyarbakır, Mardin, Van, Şırnak, Hakkari ve Ağrı'nın, terör örgütünün yüzde 90'ın üzerinde kadrolarının bulunduğu alanlar olduğunu söyledi.

"Sonbahar ve kış operasyonlarında nasıl bir tutum ortaya koyacağız? Neler gerçekleştireceğiz? Şehirlerde neler yapmamız lazım? Kırsaldaki mantığımız ne olacak? Bunları hep beraber istişare edelim. Bunun değerlendirmesi içindeyiz." diyen Soylu, şunları dile getirdi:

"Şöyle bir tabloyu söyleyebilirim: Terör örgütü sınırlara sıkıştırılmıştır. Terör örgütü tarihinde böyle bir tabloyla, terörle mücadele tarihimizde böyle bir tabloyla ilk kez karşılaşıyoruz. Karadeniz'den başlayıp Mersin'den Hatay'a, Adıyaman'dan Osmaniye'ye, Gaziantep'e, Kahramanmaraş'a kadar olan Amanoslar hattı dahil olmak üzere, yine Erzurum'dan başlayıp Bingöl, Muş ve Erzincan hattında terör örgütleri mensuplarının sayısı sıfıra düşmüştür. Yurt içinde toplam sayı 120'nin altındadır. Biz bunun için bir aradayız. 2022 yılında yapılan çalışmalar sebebiyle tüm arkadaşlarımızı, güvenlik güçlerimizi, valilerimizi, kaymakamlarımızı ve istihbarat birimlerimizin tamamını tebrik ediyorum."

- "DEVLETİMİZİN ADALETİNE GÜVENMELERİ GEREKİR"

Soylu, teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Hakkari'nin Çukurca ilçesinin Kazan Vadisi'nde başlatılan operasyonda önemli bir cephaneliğin ele geçirildiğini ifade etti.

Daha önce Kato Dağı'nda da birçok cephaneliğin ele geçirildiğini anımsatan Soylu, şunları söyledi:

"Bu cephanelikler birçok mağarada ele geçirilen cephaneliklerdir. 76 kalaşnikof, havan, doçka, iki makineli tüfek, 88 el bombası, 138 bin 300 biksi, kalaşnikof ve doçka mühimmatı, birçok mühimmat ve patlayıcı madde ile hazır düzenek ele geçirildi. Bu, sahada olmanın, istihbaratın, arkadaşlarımızın cesaretinin ve güvenlik güçlerimizin üstün fedakarlığının bir sonucudur. Terör örgütünün karşı karşıya kaldığı durumu ifade etmek için söylüyorum, bunu tüm Türkiye'ye söylüyorum: Yurt içinde şu ana kadar yakaladığımız en büyük cephaneliklerden biri burası, dağınık dağınık yakalayıp bir araya getirdiğimiz çok, bir arada, bu kadar cephanenin içinde bir adam tutulmaz mı ya? Bu, terör örgütünün karşı karşıya kaldığı teslim durumunun son halidir. Bir iflas durumuyla karşı karşıyalar. Kimse terör örgütünden medet ummasın. Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve tüm güvenlik güçlerimizin sınır ötesi yaptığı operasyonlarla canlarına okunmaktadır, okunacaktır. Bir tek çareleri var, teslim olmaları lazım. Devletimizin adaletine güvenmeleri gerekir."

- "UYUŞTURUCU ROTASI DEĞİŞTİ"

Bu yıl dağların neredeyse tamamının fellik fellik arandığını, 725 mağara ve sığınakta hem yiyecek malzemeleri hem de silah ve mühimmatın ele geçirildiğini anlatan Soylu, ikna çalışmaları kapsamında 83 örgüt mensubunun adalete teslim edildiğini kaydetti.

Terör örgütünün, tarihinin en düşük katılımıyla karşı karşıya kaldığını vurgulayan Soylu, "Bir, toplumsal olarak destek bulamamalarından dolayı birbirlerine düşmüş durumdalar. İki, özellikle örgütten firarlar, kaçaklar dolayısıyla birbirlerine düşmüş durumdalar. Üç, daha dokuzuncu ayın ortasına geldik. Örgütün kendi içindeki telsiz haberleşmesi 35'i geçmiş değil yani örgüt kendi içinde haberleşemiyor. En temel problemlerinden biri de tam anlamıyla budur. Bir yılda 5 bin 558 kişinin katıldığı terör örgütüne en düşük katılımın olduğu 35 sayısı var. Örgütün en önemli finans kaynaklarından birisi olan uyuşturucudan kaynaklı, narko terör operasyonlarımız devam ediyor." diye konuştu.

Soylu, dün 11,5 milyon kök kenevir, 1 milyon 185 bin kök genetiği değiştirilmiş esrar, 2 ton 57 kilogram esrar ele geçirildiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunların hepsi uyuşturucu geliri olarak terör örgütüne gidecekti. Toplam olarak 91 milyon kök kenevir, 5 milyon kök skunk, 10,5 ton esrar ele geçirildi. Bunun 2 ton 57 kilogramı dün ele geçirildi. Eskiden uyuşturucunun yüzde 70'i Türkiye'nin batısında, yüzde 30'u doğusunda yakalanırdı. Yakalandığı iller de Van, Hakkari ve Ağrı. Sahaya öyle bir hakim olundu ki komşularımızdan ve sınırlarımızdan kaçak giren uyuşturucuyla alakalı yüzde 73'ü bu üç vilayette ancak yüzde 27'si batı ve diğer vilayetlerde yakalanmış oldu. Bu, ne sonuç getirdi? Bunu tüm kamuoyumuza, milletimize ifade etmek isterim: Uyuşturucunun Afganistan'dan başlayıp İran ve Türkiye üzerinden Balkanlar rotası vardı. Bu rota değişti. Rota aşağıya, Akdeniz hattına kaydı."

- "SINIR DUVARLARININ 1055 KİLOMETRESİ TAMAMLANDI"

Soylu, sınır duvarlarının 1055 kilometresinin tamamlandığı bilgisini verdi.

"126 kilometresi devam ediyor, 135 kilometresi şu an ihale aşamasında." diyen Soylu, şöyle konuştu:

"Allah nasip ederse Cumhuriyet'imizin birinci asrı bitmeden, 29 Ekim 2023 gelmeden özellikle uyuşturucu, terör ve kaçakçılık konularında yıllardan beri aktarım sağlanan sınırlarımıza yapılan 1316 kilometre güvenlik duvarlarını tamamlamış olacağız. Şu an 1055'i bitmiş durumda. 988 kilometrelik aydınlatma sisteminin 948 kilometresini tamamladık. 40 kilometresi devam ediyor. Aynı zamanda 341 elektro optik kulesini tamamladık. Tüm bunları Cumhuriyet'imizin birinci asrını tamamlamadan, ikinci asrına geçmeden bitirmiş olacağız. Bu, neyi sağlayacak? Terörist, mühimmat, organize kaçakçılık, uyuşturucu aktarımlarını ve en önemli meselelerden biri olan göçmen kaçakçılığını engelleyecek. Alınan tedbirler sayesinde göçmen kaçakçılarının, kaçak göçmenlerin bu yolları kullanmasını geçen yıldan bu yıla azalttık."

Geçen yıla göre bu yıl sınırlarda engelledikleri kaçak göçmenlerin sayısının yüzde 35 azaldığına dikkati çeken Soylu, "Bu, şu demektir: Doğudaki göçmen baskısı azaldı. Bu, aldığımız tedbirlerle oldu. 2022 yılında 78 bin 203 kaçak göçmenin sınırlarımızdan içeriye girmesi engellendi yani yüzde 35 azalarak. Son 5 yılda 2 milyon 668 bin kaçak göçmenin hem doğu hem de güney sınırlarımızdan girmesi engellendi. Geçen yıl 122 bin engellenirken bu yıl 78 bin engellenmiş oldu. Sınır duvarlarıyla, sınırdaki entegre güvenlik sistemiyle, tüm güvenlik birimlerimizin kendi alanlarında aldığı ciddi tedbirlerle tarihin en büyük göç sağanağı azaltıldı." ifadelerini kullandı.

Van'daki asayiş olaylarını da değerlendiren Soylu, "Önceki yılla kıyaslandığında kentte asayiş olaylarında yüzde 9'luk bir azalma söz konusu. Nüfusun artışı göz önünde bulundurulduğunda bunu sağlamanın kolay bir iş olmadığını söylemek gerekir. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 3, evden hırsızlıkta yüzde 35 oranında azalış söz konusu. Bu, büyük bir başarı. Arkadaşlarımızı, emniyetimizi ve jandarmamızı tebrik ediyorum." dedi.

Kazan Vadisi Han Yaylası kırsalında terör örgütünün ana silah ve mühimmat deposundan görüntülerin izletildiği toplantıya İçişleri Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy ve İsmail Çataklı, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Şırnak Valisi Osman Bilgin, Ağrı Valisi Osman Varol, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, Van Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Hakkari İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, Hakkari Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Ağrı İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol, Ağrı Emniyet Müdürü Nihat Özen, Şırnak İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, Şırnak Emniyet Müdür Vekili İbrahim Çıldır, vali yardımcıları, İçişleri Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşların temsilcileri ile kaymakamlar katıldı.