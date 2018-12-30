Bakan Soylu: Yurt içinde yaklaşık 700 terörist kaldı

Tunceli’ye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İl Jandarma Komutanlığı’nda 2. JÖH Taburunda, jandarma ve Polis Özel Harekat timleriyle bir araya geldi.

Bakan Soylu, 2018 yılının son günlerinde Tunceli’de olmasının kişisel bir tercihi olduğunu belirterek, "Hem 2017 hem de 2018’de Tunceli, hem PKK’yla mücadelede, hem MLKP, hem DHKP-C, hem de MKP’yle mücadelede hepsinde destan yazdı. En önemli rakamlara Tunceli ulaştı. Bu konuda hem ülkeyi hem de milletimizi rahatlattınız. Size koskoca bir teşekkür için geldim" ifadelerini kullandı.

"Telsiz konuşmalarını dahi kestiler"

Güvenlik güçlerinin tarih yazdığını ve katkılarının çok yüksek olduğuna da değinen Soylu, şöyle devam etti:

"Büyük devletler artık kendileri bu işin içinde olmuyorlar. Vekalet savaşları ile oluyorlar. Silah, para vererek oluyorlar. Sonra televizyonlara çıkıp, teröre hep birlikte karşıyız diye yalanlar söyleyerek bunları yapmaya çalışıyorlar.

Ama siz hepsini pes ettirdiniz. Şimdi kazımak zamanıdır. Yurt içinde yaklaşık 700 terörist kaldı. Telsiz konuşmalarını dahi kestiler. Korkudan ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar. Geçen gün burada yine fare gibi sıkıştıkları o mağarada onlara gereğini yerine getirdiniz, o mağarayı başlarına yıktınız.

Milletimiz o kadar rahatladı ki. Kalleşlik yapmaya çalışanlara gerekli cevabı en güçlü şekilde verdiniz. Aslında başlarına yıkılan o mağara değildi, başlarına yıkılan o sapık felsefeleri, o kötü düşünceleri, kendilerini yurt içinde ve yurt dışında desteklemeye çalışanların moralleriydi. Allah sizden razı olsun. Tüm hükümet üyelerimiz, tüm devletimizin birimleri sizinle birliktedir.

Şükür ki çok güçlü devletiz

Allah'ımıza şükürler olsun çok güçlü devletiz. Zırhlılarımız, insansız hava araçlarımız, helikopterlerimiz, uçaklarımız, gemilerimiz ve kendi ürettiğimiz mühimmatlarımız var. Elin oğluna bakın, acaba bize bir şey verirler mi biz bu mücadeleyi yapabilir miyiz diye çaresiz değiliz.

Bugün Türkiye belki de bundan 20, 25, 30 yıl öncesinin hayal etmediği bir noktada. Yöneticilerimiz de öyle vatandaşımızla birlikte. Valisinden kaymakamına, komutanından emniyet müdürüne kadar hep birlikteyiz. Mesaimizin büyük bir bölümünü birçok kez aranızda geçirdik. Burada olmadık Kato'da olduk, Tendürek'te olduk. Bilmenizi isterim ki hep aranızda geçirdik."

"Fare gibi deliklere kaçıyorlar"

Konuşmasına devam eden Soylu, "Cesuruz. Kimsenin sizin cesaretinizi sorgulayabilecek takati bile yok. Ürküyorlar ve korkuyorlar. Terör örgütlerine tarihinin en ağır yenilgilerini yaşattınız, yaşatmaya devam ediyorsunuz. Çok az kaldı. Bu kış aralıksız hangi şartlar olursa olsun, geçen gün yaptığınız gibi onları Cumhurbaşkanımızın deyimiyle ‘inlerinde bulup’ gereğini yerine getireceksiniz. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar. Birbirlerine haber veriyorlar ‘aman bahara sağ çıkmaya çalışın.’ O kadar korkuyorlar, o kadar ürküyorlar o kadar fare gibi deliklere kaçıyorlar ki, bunu sağlayan sizlersiniz" dedi.