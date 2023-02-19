Bakan Soylu da ''Evim Yuvan Olsun'' kampanyasına katıldı

Bakan Soylu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Evim Yuvan Olsun" kampanyasına destek vermek amacıyla Trabzon ve İstanbul'da bulunan iki evini kampanyaya bağışladığını duyurdu.

Trabzon'da ve İstanbul'da, iki evimizi, Evim Yuvan Olsun Kampanyasına veriyoruz ⤵️https://t.co/CSCfe3DovB https://t.co/4ZPjNSsCW5 — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) February 19, 2023

EVİM YUVAN OLSUN KAMPANYASI

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşların barınma sorununun çözümüne katkı sağlamak üzere "Evim Yuvan Olsun" uygulaması hayata geçirildi.

Hayırseverlerin güvenilir bir uygulamayla evlerini bedelsiz olarak ya da indirimli kira bedelleriyle ihtiyaç sahiplerinin kullanımına sunabilecekleri bir sistem devreye alındı.

Ev tahsis etme imkanı olmayan vatandaşlar ise sistem üzerinden nakdi bağış yoluyla depremzedelere barınma desteği verebilecek.