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Bakan Soylu da ''Evim Yuvan Olsun'' kampanyasına katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremzedeler için başlatılan 'Evim Yuvan Olsun' kampanyasına 2 eviyle destek olduğunu açıkladı.

AA19 Şubat 2023 Pazar 18:53 - Güncelleme:
Bakan Soylu da ''Evim Yuvan Olsun'' kampanyasına katıldı
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Bakan Soylu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Evim Yuvan Olsun" kampanyasına destek vermek amacıyla Trabzon ve İstanbul'da bulunan iki evini kampanyaya bağışladığını duyurdu.

EVİM YUVAN OLSUN KAMPANYASI

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşların barınma sorununun çözümüne katkı sağlamak üzere "Evim Yuvan Olsun" uygulaması hayata geçirildi.

Hayırseverlerin güvenilir bir uygulamayla evlerini bedelsiz olarak ya da indirimli kira bedelleriyle ihtiyaç sahiplerinin kullanımına sunabilecekleri bir sistem devreye alındı.

Ev tahsis etme imkanı olmayan vatandaşlar ise sistem üzerinden nakdi bağış yoluyla depremzedelere barınma desteği verebilecek.

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