Bakan Soylu'dan 10 Kasım mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Küresel bir sömürü düzenini hakim kılmak isteyenlere karşı hak, vicdan, onur ve cesaretle karşı duran bir millete önderlik etmiş; milletine ve dünyaya yeni bir istikamet belirlemiş olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 80. yılını idrak etmenin hüznü içindeyiz." ifadesini kullandı.

Bakan Soylu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 80. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Soylu, Türk milletinin, liderlik vasfını haiz çok önemli isimler yetiştirdiğini ve onların etrafında kenetlenerek hem yükselmeyi hem de varlığını, birliğini sürdürmeyi bildiğini ve tarihin bunun sayısız örnekleriyle dolu olduğunu belirtti.

Gazi Mustafa Kemal’in liderliği ve mücadelesinin Türk milletinin bekasını temin etmenin yanı sıra dünyanın mazlum milletlerine de ilham kaynağı olduğunu kaydeden Soylu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Zaferle sonuçlandırdığı Kurtuluş Savaşı’nın bize bıraktığı miras güzel Cumhuriyetimiz, şifresi ise Millet İradesidir. Gazi ve arkadaşlarının elde ettikleri başarı göstermiştir ki millet iradesinin üstünde bir beşeri irade, milletin gücü üstünde bir beşeri güç yoktur ve bu güce yaslananlar asla mağlup olmayacaklardır.

Milletimize olan inancımızı ve güvenimizi rehber edindiğimiz 16 yılda çok büyük başarılara imza attık. 29 Ekimlere 10 Kasımlara eli boş çıkmamak için çok çalıştık. Çok şükür ki bugün üretiyoruz, yardım ediyoruz, dünyada yine vicdanı hakim kılmaya çalışıyoruz ve 2023, 2053, 2071 hedeflerimizle elimizi geleceğe uzatıyoruz. Biz bu yolda karşılaştığımız her güçlüğü, dün olduğu gibi Millet İradesi ile aştık. Savaşırken de, üretirken de.. Aynı iradeyle 15 Temmuz’da meydanlara indik ve doğrudan varlığımıza yönelmiş bir tehlikeyi daha bertaraf ettik. Halen terörle mücadelemiz, kalkınma gayretlerimiz, altyapı hamlelerimiz de aynı iradeden ilham almaktadır.

Bu vesileyle, Aziz milletimizin ve dünyanın geleceğini değiştiren, mazlum milletlere ilham veren devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, vefatının 80. Yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyoruz."