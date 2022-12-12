İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Aralık 2022 Pazartesi / 19 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6392
  • EURO
    19,6087
  • ALTIN
    1066.02
  • BIST100
    5193.3
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Soylu'dan Antalya'da selden zarar görenlere ziyaret
Güncel

Bakan Soylu'dan Antalya'da selden zarar görenlere ziyaret

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde kuvvetli yağış nedeniyle meydana gelen selden zarar gören vatandaşları ziyaret etti.

AA12 Aralık 2022 Pazartesi 22:07 - Güncelleme:
Bakan Soylu'dan Antalya'da selden zarar görenlere ziyaret
ABONE OL

Soylu, selden etkilenen seraları ve iş yerlerini gezdi, saha çalışmalarını yerinde inceledi.

Afetzedelere "geçmiş olsun" dileklerini ileten Soylu, zararların giderilmesi konusunda gerekli desteğin sağlanacağını dile getirdi.

Kumluca Kaymakamlığında ilgili birim müdürleriyle koordinasyon toplantısı yapan Soylu, dün geceden itibaren yaşananlar hakkında bilgi aldı.

Hasar tespit çalışmalarını da değerlendiren Soylu, bölgede yapılması gerekenler hakkında talimatlar verdi.

Bakan Soylu, koordinasyon toplantısı sonrası saha çalışmalarını sürdürdü.

Çalışmalara Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, Antalya Valisi Ersin Yazıcı da katıldı.

Kumluca ve Finike ilçelerinde okulların yarın da tatil edildiği bildirildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.