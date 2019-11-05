İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gazetecilerin sorularını yanıtlıyor. Bakan Soylu'dan Bağdadi'nin ablasının yakalanmasına ilişkin, "gerekli tahkikatlar yapılıyor, terörler mücadelemiz sürecek" dedi.

Bakan Soylu'nun açıklamasındalar satır başları:

[Avrupa'da Türkiye'yi şikayet eden Ekrem İmamoğlu] Mesele terörist olsa işin kolay olduğunu görüyorsunuz. Ama bu bir zihniyet ve anlayış meselesi. Gidip Avrupa'da, Strasbourg'da Türkiye'yi şikayet etmek, hukuk ihlalleri yaptığını iddia etmek, terörden görevden alınan belediye başkanlarını savunmak doğruysa ben milletimden ve İmamoğlu'ndan özür dilerim. Bu görevi yapmamın da bir anlamı olmadığını da söylemek isterim. Çocukluğumuzdan itibaren bu ülkenin birliği için söz verdik. TBMM'de yemin ettik, bakanlık yemini ettik söz verdik; bu milleti, vatanı satmayacağız diye. Kusurluysam, kusurumu kabul ediyorum, çekincem yok. Ama benim sorumluluğum var, hükümetimizin sorumluluğu var. Bu insanlar niye Rasulayn'da, Tel Abyad'da var. Misket oynamaya mı gitti? TErör koridoru oluşturulmaya çalışıyor. Konuşmayacağız, etmeyeceğiz; o zaman bırakalım gidelim, 3-5 PKK'lı köpeğe ülkeyi teslim edelim

Bu ülkede Deniz Baykal genel başkanlık yaptı. Benim ülkemi satmadılar, şikayet etmediler. Bu ülkeyi şikayet edenler belli, PKK'lılar eder, HDP'liler sabah akşam şikayet ederler. Ülkemizi bir belediye başkanının şikayet etmesi... Rasulayn'daki, Afrin'deki tünelleri ben mi açtım, malzemeleri ben mi verdim? Anneler HDP binası önünde niye oturuyor? Ondan sonra biz kötüyüz, yanlış söz söylüyoruz. Söylediğim her sözün arkasındayım. Biz bedelini ödemeye hazırız. Sabah akşam geyik tartışmaları içinde mi olalım? Çöp toplamış toplamamış o İstanbul halkının bileceği iştir. Beni ilgilendiren terörü övmesidir. Bizim sorumluluklarımız var. Söylemezsek sorumluluklarımızı yerine getirmemiş oluruz.

[Belçika'nın DEAŞ mensuplarının suç işledikleri yerde yargılanmaları gerektiği açıklaması] Belçika'ya sormak isterim. Fehriye Erdal'ı bize neden vermediniz, madem suç işlendiği yerde yargılanacaktı. Çifte standartı Avrupa defalarca üretmeye çalışmaktadır. DEAŞ'lıları onlara göndereceğiz, nasıl göndereceğimizi de biliyoruz.