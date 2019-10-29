Bakan Soylu'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

Soylu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Türk milletinin tamamına verilmiş, her bir ferdinin göğsünde taşıdığı bir İstiklal Madalyası’nın, Cumhuriyetin 96. yıl dönümünün idraki içinde olduklarını belirten Soylu, "?Büyük fedakarlıklar neticesinde kurulmuş olan, 2200 yıllık devlet geleneğimizin son halkası güzel Cumhuriyetimizin, sadece bize ait bir başarı olmasının yanı sıra dünyaya ait bir kazanım olduğu, dün olduğu gibi bugün yaşanan hadiselerde açıkça görülmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

?Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının verdiği büyük mücadeleyi örnek alan pek çok mazlum milletin, emperyalizme başkaldırdığını, bağımsızlıklarını elde ettiğini ve kendilerini sömürgeciliğin boyunduruğundan kurtardığını belirten Soylu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"?Bugün de kendisini radikalizmin arkasına gizleyen emperyalizme karşı en onurlu ve tavizsiz mücadeleyi veren ülke, yine Türkiye Cumhuriyeti’dir. Dün bağımsızlık için feda-i can eden atalarının yolundan giden evlatları, bugün dünyayı terörle yönetmek isteyenlere karşı en büyük direnişi sergilemektedir. Dün Çanakkale önlerinden zamanın egemen güçlerini geri püskürten atalarının yolundan giden evlatları, bugün de dünün egemen güçlerinin vekalet verdiği terör örgütlerini, hem içimizden hem de güney sınırımızın altından temizlemektedir.

?Kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bugün verdiğimiz mücadele, ilhamını geçmişimizden, geçişimizde zulmü ve zalime karşı verdiğimiz mücadeleden almaktadır. İnanıyorum ki aziz milletimizin bizlerden sonra gelecek olan nesilleri, aynı kaynaktan ilham almaya devam edecektir.

Bu vesileyle, başta güzel Cumhuriyetimizin kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal mücadelemizin tüm gazi ve şehitlerini, tarihimizin bu en büyük eserine emeği geçen tüm geçmiş büyüklerimizi rahmet ve şükranla anıyor, aziz milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyorum."