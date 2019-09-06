Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun Yenikapı'daki araç şovuyla ilgili açıklama

İçleri Bakanı Süleyman Soylu, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu, "Terörle mücadele konusunda duyarsızlık gösterenler var. Ben buna sadece üzülerek bakıyorum." dedi.

"(İmamoğlu hakkındaki sözleri ne anlama geliyor?) Pazar günü Hakan Çelik'in programında cevap vereceğim"

YENİKAPI'DAKİ ARAÇ ŞOVU

Bakan Soylu, "Fiili olarak şöyle bir şey var bunlar kamuoyu oluşturmak üzere sergilenmektedir, yani hizmetten çekilmiştir. Eğer bunlar hizmete gerekli değilse asıl yapman gereken kamu ihale kanunun kendine vermiş olduğu yetkiye dayanarak eksiltmeyle yapılan ihaleyi bir vesileyle azaltmaktır. Bu senin hakkındır. Ama bunların kiralarını öderken iddian bunlar ihtiyaç değilse kamu zararını devam ettirmeden bunu sağlamaktır; eğer öyleyse kamu zararını devam ettiriyorsun. Eğer hizmetteki araçları çekiyorsan bu da başka bir görev ihmalidir. Bu da bizim sorumluluğumuzdur, bunun hepsini araştırmak bizim İçişleri Bakanlığı’nın sorumluluğudur." dedi.